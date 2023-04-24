Sky News: США вынудят Зеленского уступить России территории
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- © IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE
«Наиболее сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории», — отметил он.
По словам Белла, американские дипломаты попытаются убедить Зеленского согласиться с уступкой территорий для заключения мирного соглашения.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.