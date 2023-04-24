Sky News: США вынудят Зеленского уступить России территории

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся смириться с потерей территорий. Такое мнение выразил британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News.

«Наиболее сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории», — отметил он.

По словам Белла, американские дипломаты попытаются убедить Зеленского согласиться с уступкой территорий для заключения мирного соглашения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.