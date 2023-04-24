Бывший австралийский генерал Райан рассказал о трёх сценариях контрнаступления ВСУ

Австралийский генерал в отставке Мик Райан рассказал о трёх вариантах действий ВСУ в рамках возможного весеннего контрнаступления.

Как пишет Daily Mail, первый сценарий предполагает одну крупную атаку с использованием всех сил и ресурсов.

Второй вариант подразумевает разделение войск для одновременного удара на юге и на востоке.

Третий вариант развития событий, по словам собеседника издания, заключается в нескольких менее масштабных атаках, не связанных между собой.

Генерал США в отставке Стивен Твитти предположил, что Киев будет придерживаться последнего сценария.

Ранее опрошенные Daily Mail британские генералы заявили, что Украина потеряет военную помощь Запада в случае провала весенней кампании.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

При этом бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук назвал чушью слухи о грядущей атаке.