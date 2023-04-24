Daily Mail: Украина потеряет помощь Запада в случае провала весенней кампании

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Украина лишится западной военной помощи в случае провала контрнаступления ВСУ весной, заявили опрошенные Daily Mail британские генералы.

«Неудача может означать, что дверь закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решится в ближайшие месяцы», — заявили высокопоставленные офицеры.

По мнению собеседников издания, ВСУ вряд ли удастся нанести большой удар из-за сложности операции и они ограничатся рядом манёвров. Британские генералы также предположили, что украинских солдат ожидают проблемы с логистикой, так как поставляемое Западом вооружение требует уникального обслуживания.

Ранее издание Newsweek писало, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля.

Экс-агент британской разведки MI6 Аластер Крук назвал чушью слухи о грядущей атаке.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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