В Южной Корее сообщили о расширении экспортных ограничений в отношении России

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Южная Корея расширила перечень товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо спецразрешение.

Как уточнили РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли промышленности и энергетики республики, список был расширен с 57 до 798 позиций.

«С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций», — приводит агентство сообщение ведомства.

В перечне фигурируют промышленное и строительное оборудование, детали для автомобилей дороже $50 тыс., компьютерные детали и другое.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

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