В Венгрии заявили, что для вступления Украины в НАТО без рисков нужно одобрение России

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Для вступления Украины в состав НАТО без рисков вооружённого конфликта необходимо одобрение России в формате соглашения, заявила вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.

Она подчеркнула, что Будапешт пока не видит оснований, которые позволили бы стране поддержать расширение НАТО за счёт Украины.

«До тех пор, пока границы Украины оспариваются и продолжается вооружённый конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева... Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определённого соглашения», — сказала она в интервью «Известиям».

Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Во время визита в Киев он выступил с утверждением, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Украину обещают принять в состав НАТО с целью мотивации Киева в противостоянии с Россией.

Она также назвала опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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