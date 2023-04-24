В Венгрии заявили, что для вступления Украины в НАТО без рисков нужно одобрение России
Она подчеркнула, что Будапешт пока не видит оснований, которые позволили бы стране поддержать расширение НАТО за счёт Украины.
«До тех пор, пока границы Украины оспариваются и продолжается вооружённый конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева... Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определённого соглашения», — сказала она в интервью «Известиям».
Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Во время визита в Киев он выступил с утверждением, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Украину обещают принять в состав НАТО с целью мотивации Киева в противостоянии с Россией.
Она также назвала опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.