ВОЗ: число жертв столкновений в Судане возросло до 420
- РИА Новости
Отмечается, что ранения получили 3,7 тыс. человек.
«Число погибших в результате боевых действий в Судане возросло до 420, ранены 3,7 тыс. человек», — цитирует сообщение телеканала ТАСС.
Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.
Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
По словам посла России в Хартуме Андрея Черновола, режим прекращения огня в Судане соблюдается очень плохо.