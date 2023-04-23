ВОЗ: число жертв столкновений в Судане возросло до 420

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число жертв вооружённых столкновений в Судане достигло 420, сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что ранения получили 3,7 тыс. человек.

«Число погибших в результате боевых действий в Судане возросло до 420, ранены 3,7 тыс. человек», — цитирует сообщение телеканала ТАСС.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

По словам посла России в Хартуме Андрея Черновола, режим прекращения огня в Судане соблюдается очень плохо.