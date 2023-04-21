Армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие по случаю праздника Ид аль-Фитр

Армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

«Вооружённые силы согласились на перемирие сроком три дня, начиная с сегодняшней пятницы, 21 апреля, чтобы граждане смогли отпраздновать Ид аль-Фитр и были оказаны гуманитарные услуги», — приводит РИА Новости заявление армии в соцсетях.

Военные выразили надежду, что силы быстрого реагирования (СБР) будут соблюдать требования перемирия.

Ранее представитель ВС Судана Набиль Абдулла заявил, что вариант дипломатического урегулирования конфликта суданской армии с СБР исключён, так как последние являются бандами вне закона.