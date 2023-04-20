Армия Судана исключила дипломатическое урегулирование конфликта с СБР

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Вариант дипломатического урегулирования конфликта суданской армии с силами быстрого реагирования (СБР) исключён, так как последние являются бандами вне закона. Об этом заявил представитель ВС Судана Набиль Абдулла.
Армия Судана исключила дипломатическое урегулирование конфликта с СБР
  • AFP
  • © Abdelmoneim SAYED

«Дипломатическое решение — это один из способов урегулирования между государствами, а мы говорим о повстанческих бандах вне закона», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее посол Судана в России Мохаммед Сиррадж сообщил, что суданская армия способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число жертв вооружённых столкновений в Судане достигло 330.

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