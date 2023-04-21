Reuters: СБР Судана согласны на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях

Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что согласны на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Об этом информирует агентство Reuters.

В материале сказано, что перемирие совпадает с «благословенным Ид аль-Фитром», чтобы открыть гуманитарные коридоры и эвакуировать граждан и дать им возможность встретиться со своими семьями.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло, призвав стороны к общенациональному прекращению огня не позднее чем до 23 апреля.

Глава комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Марк Милли планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Телеканал Al-Hadath со ссылкой на местный Минздрав сообщил, что число жертв столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) превысило 600.