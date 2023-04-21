Глава комитета начальников штабов ВС США Милли проведёт разговор с командующим армии Судана

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Глава комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Марк Милли планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представительницу офиса американского генерала.

«Я готова подтвердить, что этого ещё не произошло, но такое намерение присутствует», — сказала она.

При этом она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть намерение со стороны Милли провести разговор с представителем противоборствующей стороны — командующим Силами быстрого реагирования Судана Мухаммедом Хамданом Дагло.

17 апреля телеканал Al Arabiya сообщил, что силы быстрого реагирования обстреляли бронированный автомобиль посольства Соединённых Штатов.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен подтвердил факт обстрела дипломатического конвоя США в Судане.

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