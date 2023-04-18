Блинкен подтвердил факт обстрела дипломатического конвоя США в Судане

В Судане был обстрелян дипломатический конвой США, никто не погиб, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

«Был обстрелян американский дипломатический конвой. Все наши люди живы и невредимы. Но это действие было безрассудным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, в рамках переговоров с лидерами суданских военных он дал понять, что любые атаки или угроза безопасности американским дипломатам абсолютно неприемлемы.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что силы быстрого реагирования обстреляли бронированный автомобиль посольства Соединённых Штатов.

Спецпредставитель Генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что в результате столкновений в Судане погибли более 180 гражданских лиц.