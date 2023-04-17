В ООН сообщили о гибели более 180 гражданских лиц в ходе столкновений в Судане

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В результате столкновений в Судане погибли более 180 гражданских лиц. Об этом заявил спецпредставитель Генсека ООН по Судану Волкер Пертес.
В ООН сообщили о гибели более 180 гражданских лиц в ходе столкновений в Судане
  • AP

«Более 180 гражданских убиты, более 1800 ранены за прошедшие три дня», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой заявил о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

Также стало известно, что Вооружённые силы Судана, где происходят боестолкновения, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа.

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