МИД: Россия считает необходимым немедленное прекращение огня в Судане
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«С российской стороны была подчёркнута необходимость немедленного прекращения огня и решения возможных спорных вопросов путём переговоров», — говорится в заявлении.
Кроме того, Богданов отметил важность обеспечения безопасности российского посольства в Хартуме и всех россиян, которые в данный момент находятся в Судане.
Ранее стало известно, что в Судане из-за столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли более 100 мирных жителей.