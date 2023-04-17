МИД: Россия считает необходимым немедленное прекращение огня в Судане

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Замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой сказал о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны была подчёркнута необходимость немедленного прекращения огня и решения возможных спорных вопросов путём переговоров», — говорится в заявлении.

Кроме того, Богданов отметил важность обеспечения безопасности российского посольства в Хартуме и всех россиян, которые в данный момент находятся в Судане.

Ранее стало известно, что в Судане из-за столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли более 100 мирных жителей.

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