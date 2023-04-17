В Судане более 100 мирных жителей погибли из-за вооружённых столкновений

В Судане из-за столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли более 100 мирных жителей, сообщает Al Arabiya со ссылкой на комитет суданских врачей.

«Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в Хартуме и за его пределами», — сказали в комитете.

Сейчас комитет врачей не может сосчитать точное число погибших военных, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал.

МИД Судана ранее поблагодарил другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране.

Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.