В Судане более 100 мирных жителей погибли из-за вооружённых столкновений
«Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в Хартуме и за его пределами», — сказали в комитете.
Сейчас комитет врачей не может сосчитать точное число погибших военных, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал.
МИД Судана ранее поблагодарил другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране.
Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.