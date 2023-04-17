В Судане более 100 мирных жителей погибли из-за вооружённых столкновений

Короткая ссылка
В Судане из-за столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли более 100 мирных жителей, сообщает Al Arabiya со ссылкой на комитет суданских врачей.

«Более 100 мирных жителей погибли в столкновениях в Хартуме и за его пределами», — сказали в комитете.

Сейчас комитет врачей не может сосчитать точное число погибших военных, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал.

МИД Судана ранее поблагодарил другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране.

Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить