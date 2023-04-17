МИД Судана выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране

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МИД Судана поблагодарил другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране.
МИД Судана выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление.

В сообщении отмечается, что МИД «выражает признательность арабским и африканским странам, также международному сообществу за усилия, направленные на то, чтобы помочь урегулировать ситуацию в стране».

«Хотел бы подчеркнуть, что этот вопрос является внутренним делом, которое следует оставить на усмотрение суданцев для достижения необходимого между ними урегулирования, без международного вмешательства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 15 человек, в том числе россиянка с ребёнком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме.

Посольство России в Хартуме заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.

Согласно последним данным, число погибших в результате вооружённых столкновений в Судане возросло до 97.

Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.

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