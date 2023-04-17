Россиянка с ребёнком оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в Хартуме

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15 человек, в том числе россиянка с ребёнком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме.
Россиянка с ребёнком оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в Хартуме
  • AP

Об этом сообщил епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва.

«Мы находимся в здании митрополии. Здесь 15 человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребёнком», — приводит ТАСС его слова в интервью греческому телеканалу ERT-1.

Он сообщил, что в здании митрополии есть необходимые запасы продовольствия, однако электричество отключено.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате вооружённых столкновений в Судане возросло до 97.

Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.

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