Россиянка с ребёнком оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в Хартуме

15 человек, в том числе россиянка с ребёнком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме.

Об этом сообщил епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва.

«Мы находимся в здании митрополии. Здесь 15 человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребёнком», — приводит ТАСС его слова в интервью греческому телеканалу ERT-1.

Он сообщил, что в здании митрополии есть необходимые запасы продовольствия, однако электричество отключено.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате вооружённых столкновений в Судане возросло до 97.

Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.