Посольство заявило о планах провести эвакуацию россиян из Хартума при первой возможности
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
Также в посольстве добавили, что российские дипломаты следят за ситуацией с россиянкой, блокированной с её ребёнком в одной из церквей Хартума.
Ранее сообщалось, что 15 человек, в том числе россиянка с ребёнком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме.
Согласно последним данным, число погибших в результате вооружённых столкновений в Судане возросло до 97.
Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.