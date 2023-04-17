Посольство заявило о планах провести эвакуацию россиян из Хартума при первой возможности

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Посольство России в Хартуме заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.
Посольство заявило о планах провести эвакуацию россиян из Хартума при первой возможности
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

Также в посольстве добавили, что российские дипломаты следят за ситуацией с россиянкой, блокированной с её ребёнком в одной из церквей Хартума.

Ранее сообщалось, что 15 человек, в том числе россиянка с ребёнком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме.

Согласно последним данным, число погибших в результате вооружённых столкновений в Судане возросло до 97.

Подробнее о вооружённом противостоянии в Судане — в материале RT.

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