Вооружённые силы Судана одобрили предложение открыть гумкоридоры на три часа

Вооружённые силы Судана, где происходят боестолкновения, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа.

«После консультаций суданские вооружённые силы согласились с предложением ООН об открытии коридоров безопасности для гуманитарных случаев на три часа, начиная с сегодня 16:00», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что армия имеет право реагировать на нарушения со стороны противника — сил быстрого реагирования.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой заявил о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

По последним данным, в Судане из-за столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли более 100 мирных жителей.