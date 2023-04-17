Вооружённые силы Судана одобрили предложение открыть гумкоридоры на три часа

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Вооружённые силы Судана, где происходят боестолкновения, одобрили предложение ООН об открытии гуманитарных коридоров на три часа.
Вооружённые силы Судана одобрили предложение открыть гумкоридоры на три часа
  • AP

«После консультаций суданские вооружённые силы согласились с предложением ООН об открытии коридоров безопасности для гуманитарных случаев на три часа, начиная с сегодня 16:00», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что армия имеет право реагировать на нарушения со стороны противника — сил быстрого реагирования.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой заявил о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

По последним данным, в Судане из-за столкновений между армией и силами быстрого реагирования погибли более 100 мирных жителей.

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