Госсекретарь США Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля
Об этом заявили в Госдепе США.
«Он (Блинкен. — RT) призвал обоих военных лидеров ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня и не менее чем до конца Ид аль-Фитра (Ураза-байрам. — RT) в воскресенье, 23 апреля», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Марк Милли планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Телеканал Al-Hadath со ссылкой на местный Минздрав сообщил, что число жертв столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) превысило 600.