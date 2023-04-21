Госсекретарь США Блинкен призвал к прекращению огня в Судане не позднее чем до 23 апреля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло, призвав стороны к общенациональному прекращению огня не позднее чем до 23 апреля.

Об этом заявили в Госдепе США.

«Он (Блинкен. — RT) призвал обоих военных лидеров ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня и не менее чем до конца Ид аль-Фитра (Ураза-байрам. — RT) в воскресенье, 23 апреля», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Марк Милли планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Телеканал Al-Hadath со ссылкой на местный Минздрав сообщил, что число жертв столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) превысило 600.

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