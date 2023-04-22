Российский посол заявил, что перемирие в Судане соблюдается плохо

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Режим прекращения огня в Судане соблюдается очень плохо. Об этом заявил посол России в Хартуме Андрей Черновол.
Российский посол заявил, что перемирие в Судане соблюдается плохо
  • AFP

«Дело в том, что перемирие в Хартуме соблюдается очень плохо. В целом ситуация, конечно, лучше, чем была в первые дни конфликта», — приводит ТАСС его слова.

Черновол подчеркнул, что налёты авиации и перестрелки слышны во всём Хартуме.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

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