Российский посол заявил, что перемирие в Судане соблюдается плохо

Режим прекращения огня в Судане соблюдается очень плохо. Об этом заявил посол России в Хартуме Андрей Черновол.

«Дело в том, что перемирие в Хартуме соблюдается очень плохо. В целом ситуация, конечно, лучше, чем была в первые дни конфликта», — приводит ТАСС его слова.

Черновол подчеркнул, что налёты авиации и перестрелки слышны во всём Хартуме.

Ранее стало известно, что силы быстрого реагирования Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях.

Кроме того, армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).