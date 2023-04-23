Журналисты США в России после невыдачи виз Вашингтоном будут испытывать дискомфорт
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«После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов», — сказал источник.
По его словам, очевидным становится то, что забота США о журналисте WSJ Эване Гершковиче является мнимой.
Источник добавил, что сомнений в том, что американские журналисты теперь будут испытывать максимальный дискомфорт, нет.
23 апреля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, притом что американское посольство заявило о «работе над этим».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов. По его словам, страна солгала о работе над американскими визами.