Журналисты США в России после невыдачи виз Вашингтоном будут испытывать дискомфорт

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США не должны сомневаться, что американские журналисты в России будут испытывать максимальный дискомфорт, после того как Вашингтон не выдал визы пулу российских журналистов для работы по линии ООН в Нью-Йорке, заявил российский дипломатический источник.
Журналисты США в России после невыдачи виз Вашингтоном будут испытывать дискомфорт
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«После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов», — сказал источник.

По его словам, очевидным становится то, что забота США о журналисте WSJ Эване Гершковиче является мнимой.

Источник добавил, что сомнений в том, что американские журналисты теперь будут испытывать максимальный дискомфорт, нет.

23 апреля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, притом что американское посольство заявило о «работе над этим».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов. По его словам, страна солгала о работе над американскими визами.

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