Медведев: запрет экспорта из стран G7 в Россию встретит ответное прекращение поставок

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Идея политиков из стран G7 о полном запрете экспорта товаров в Россию будет встречена ответным прекращением российских поставок по наиболее чувствительным для «Большой семёрки» категориям. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: запрет экспорта из стран G7 в Россию встретит ответное прекращение поставок
  • РИА Новости

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям», — написал он в Telegram.

В этом случае для G7 также закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются, подчеркнул политик, отметив, что «мозгов у них вообще не осталось, судя по всему».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и ряд других ключевых союзников Киева занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Источники в японском правительстве подтвердили агентству Kyodo, что такая возможность обсуждается на уровне представителей G7.

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