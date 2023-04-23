Медведев: запрет экспорта из стран G7 в Россию встретит ответное прекращение поставок
- РИА Новости
«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям», — написал он в Telegram.
В этом случае для G7 также закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются, подчеркнул политик, отметив, что «мозгов у них вообще не осталось, судя по всему».
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и ряд других ключевых союзников Киева занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.
Источники в японском правительстве подтвердили агентству Kyodo, что такая возможность обсуждается на уровне представителей G7.