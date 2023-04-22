Профсоюз врачей Судана: более 250 мирных жителей погибли в ходе вооружённого конфликта

Более 250 мирных жителей погибли, ещё 1454 пострадали с начала вооружённых столкновений между армией и Силами быстрого реагирования в Судане.

AFP

© Abdelmoneim SAYED

Об этом сообщил профсоюз врачей Судана. «Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256», — говорится в сообщении профсоюза в соцсетях. Ещё 1454 человека получили ранения. Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты, находящиеся под их контролем, для эвакуации иностранцев с территории страны. Представитель суданского МИД сообщил, что власти Судана позитивно относятся к желанию иностранных государств эвакуировать своих граждан из столицы страны Хартума.