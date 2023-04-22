Профсоюз врачей Судана: более 250 мирных жителей погибли в ходе вооружённого конфликта
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Об этом сообщил профсоюз врачей Судана.
«Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256», — говорится в сообщении профсоюза в соцсетях.
Ещё 1454 человека получили ранения.
Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты, находящиеся под их контролем, для эвакуации иностранцев с территории страны.
Представитель суданского МИД сообщил, что власти Судана позитивно относятся к желанию иностранных государств эвакуировать своих граждан из столицы страны Хартума.