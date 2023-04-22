Спецназ Судана заявил о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

Короткая ссылка
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили в своём Twitter-аккаунте о готовности частично открыть аэропорты, находящиеся под их контролем, для эвакуации иностранцев с территории страны.

В сообщении говорится, что силовики намерены открыть аэропорты, чтобы «братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан, желающих покинуть страну».

Ранее армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

До этого представитель ВС Судана Набиль Абдулла заявил, что вариант дипломатического урегулирования конфликта суданской армии с СБР исключён, так как последние являются бандами вне закона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить