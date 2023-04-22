Спецназ Судана заявил о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранцев
В сообщении говорится, что силовики намерены открыть аэропорты, чтобы «братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан, желающих покинуть страну».
Ранее армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
До этого представитель ВС Судана Набиль Абдулла заявил, что вариант дипломатического урегулирования конфликта суданской армии с СБР исключён, так как последние являются бандами вне закона.