Спецназ Судана заявил о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили в своём Twitter-аккаунте о готовности частично открыть аэропорты, находящиеся под их контролем, для эвакуации иностранцев с территории страны.

В сообщении говорится, что силовики намерены открыть аэропорты, чтобы «братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан, желающих покинуть страну».

Ранее армия Судана согласилась на трёхдневное перемирие в связи с исламским праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

До этого представитель ВС Судана Набиль Абдулла заявил, что вариант дипломатического урегулирования конфликта суданской армии с СБР исключён, так как последние являются бандами вне закона.