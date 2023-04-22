МИД: Судан позитивно относится к желанию стран эвакуировать своих граждан из Хартума
«Мы положительно относимся к просьбам стран об эвакуации их граждан», — приводит слова дипломата ТАСС.
Отмечается, что в данный момент в число стран, которые принимают меры, направленные на эвакуацию граждан из Судана, входят США, Великобритания, Франция и Германия.
Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты, находящиеся под их контролем, для эвакуации иностранцев с территории страны.