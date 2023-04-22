NYT: Тейшейра начал публиковать секретные документы в Discord с февраля 2022 года
Об этом пишет газета The New York Times.
«В феврале 2022 года ... пользователь, характеристики которого соответствуют характеристикам... Тейшейры, начал публиковать секретные разведданные», — говорится в публикации.
Отмечается, что Тейшейра публиковал документы в чате в Discord, в котором состояли около 600 человек.
Ранее New York Times сообщила, что Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.
Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое должно было состояться 19 апреля.
Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.