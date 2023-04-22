NYT: Тейшейра начал публиковать секретные документы в Discord с февраля 2022 года

Сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

Об этом пишет газета The New York Times.

«В феврале 2022 года ... пользователь, характеристики которого соответствуют характеристикам... Тейшейры, начал публиковать секретные разведданные», — говорится в публикации.

Отмечается, что Тейшейра публиковал документы в чате в Discord, в котором состояли около 600 человек.

Ранее New York Times сообщила, что Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.

Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое должно было состояться 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.