NYT: Тейшейра начал публиковать секретные документы в Discord с февраля 2022 года

Короткая ссылка
Сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

Об этом пишет газета The New York Times.

«В феврале 2022 года ... пользователь, характеристики которого соответствуют характеристикам... Тейшейры, начал публиковать секретные разведданные», — говорится в публикации.

Отмечается, что Тейшейра публиковал документы в чате в Discord, в котором состояли около 600 человек.

Ранее New York Times сообщила, что Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.

Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое должно было состояться 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить