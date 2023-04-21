Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдёт в Осло 31 мая — 1 июня

Неформальная встреча глав МИД стран НАТО будет проходить в Осло 31 мая — 1 июня.

«Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдёт в Осло (Норвегия) 31 мая — 1 июня», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы альянса.

Отмечается, что председательствовать на встрече будет генсек Йенс Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.