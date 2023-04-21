Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдёт в Осло 31 мая — 1 июня
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«Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдёт в Осло (Норвегия) 31 мая — 1 июня», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы альянса.
Отмечается, что председательствовать на встрече будет генсек Йенс Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.