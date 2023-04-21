Yeni Şafak: США могут прекратить военную помощь ВСУ перед планируемым контрнаступлением

США могут сменить свой подход к поддержке Украины после утечки секретных документов Пентагона перед предполагаемым контрнаступлением ВСУ, заявил обозреватель Кадир Устюн в статье для Yeni Şafak.

«В связи с утечкой секретных документов в преддверии контрнаступления, которое ожидается весной, Вашингтон начал пересматривать отношение к ситуации на Украине», — пишет Устюн.

Он отметил, что президент США Джо Байден испытывает давление в вопросе предоставления помощи Киеву.

По его словам, возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины невозможно, как и победа ВСУ в конфликте.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс с начала конфликта оказал Украине военную помощь в размере $55 млрд.

Министр армии США Кристин Вормут также отметила, что боевые действия на Украине показали, что Вашингтон недооценил темпы использования боеприпасов в вооружённых конфликтах.