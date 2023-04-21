Минобороны Финляндии: Хельсинки поставит Украине пакет военной помощи примерно на €78 млн

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Финляндия поставит Украине очередной пакет военной помощи примерно на €78 млн.
Минобороны Финляндии: Хельсинки поставит Украине пакет военной помощи примерно на €78 млн
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Об этом сообщает Минобороны Финляндии.

«Финляндия поставляет военное оборудование для обучения украинских солдат в EUMAM Ukraine», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, расходы Финляндии в рамках очередного пакета военной помощи составляют €78 млн.

Ранее Украина направляла Финляндии запрос на переговоры по поставкам истребителей F/A-18 Hornet.

В марте президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поставку ещё трёх танков Leopard 2 Вооружённым силам Украины в рамках 14-го пакета помощи Киеву.

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