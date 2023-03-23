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Украина направляла Финляндии запрос на переговоры по истребителям Hornet

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Украина направляла Финляндии запрос на переговоры по поставкам истребителей F/A-18 Hornet.
Украина направляла Финляндии запрос на переговоры по истребителям Hornet
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом заявил в ходе пресс-конференции финский министр обороны Антти Кайкконен.

«Украина обращалась в Министерство обороны и надеялась на переговоры об истребителях Hornet», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что негативно относится к идее поставок, так как Финляндии нужны Hornet в ближайшее время для собственного использования.

Также президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поставку ещё трёх танков Leopard 2 Вооружённым силам Украины в рамках нового, 14-го, пакета помощи Киеву.

При этом YLE уточнило, что Финляндия передаёт Киеву три бронированные машины разминирования на базе танка Leopard 2.

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