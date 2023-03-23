Президент Финляндии Ниинистё одобрил поставку ещё трёх танков Leopard 2 ВСУ

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поставку ещё трёх танков Leopard 2 Вооружённым силам Украины в рамках нового, 14-го пакета помощи Киеву.

Об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен на пресс-конференции.

«Президент республики утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. В него входят три танка Leopard 2», — заявил Кайкконен.

При этом YLE уточняет, что Финляндия передаёт Киеву три бронированные машины разминирования на базе танка Leopard 2. Также пакет помощи, стоимость которого оценивается в €161 млн, включает тяжёлое вооружение и боеприпасы.

Ранее МИД Финляндии заявил, что Хельсинки выделили Киеву финансовую помощь в размере €29 млн.