В ЕП подняли вопрос о финансировании возведения «заграждения» на границе Польши и России
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Как отметила Бильд, ссылаясь на февральские публикации европейских СМИ, у властей Польши были намерения «возвести электронное заграждение на границе с Калининградом» из-за опасений возможного увеличения в будущем потока мигрантов в Евросоюз. Такой «барьер», как тогда сообщали медиа, должен был охватить около 200 км границы и включить в себя систему камер и датчиков.
Вместе с тем европарламентарий напомнила, что подобные меры активно реализуются и в других странах ЕС. Например, в их число в 2015 году вошла Венгрия, которая установила ограждения вдоль участков границ с Сербией и Хорватией.
На этом фоне Бильд спросила у Еврокомиссии, намерены ли там обеспечить финансирование заграждения между Польшей и Россией (Калининградом) и других подобных сооружений на внешних границах ЕС.
«Каким образом Еврокомиссия намерена сотрудничать с третьими странами в целях пресечения незаконного трафика мигрантов?» — поинтересовалась евродепутат.
Летом 2022 года польский европарламентарий Косма Злотовский выразил мнение, что Россия якобы способна использовать миграцию в качестве оружия против Европейского союза.
Напомним, весной 2021 года на границе Белоруссии и Польши начал развиваться миграционный кризис, он обострился осенью того же года. Тогда власти Польши и стран Прибалтики обвиняли Минск в якобы провоцировании кризиса. Также европейские политики пытались возложить вину за происходящее на Москву.
В России и Белоруссии неоднократно подчёркивали, что причиной миграционного кризиса была политика стран Запада.