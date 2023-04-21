В ЕП подняли вопрос о финансировании возведения «заграждения» на границе Польши и России

Французский европарламентарий Доминик Бильд подняла вопрос о перспективах финансирования работ по созданию «электронного заграждения» на российско-польской границе (в районе Калининграда) для обеспечения безопасности ЕС от возможного наплыва мигрантов. С обращением депутата к Еврокомиссии, содержащим соответствующий запрос, ознакомился RT.

Как отметила Бильд, ссылаясь на февральские публикации европейских СМИ, у властей Польши были намерения «возвести электронное заграждение на границе с Калининградом» из-за опасений возможного увеличения в будущем потока мигрантов в Евросоюз. Такой «барьер», как тогда сообщали медиа, должен был охватить около 200 км границы и включить в себя систему камер и датчиков.

Вместе с тем европарламентарий напомнила, что подобные меры активно реализуются и в других странах ЕС. Например, в их число в 2015 году вошла Венгрия, которая установила ограждения вдоль участков границ с Сербией и Хорватией.

На этом фоне Бильд спросила у Еврокомиссии, намерены ли там обеспечить финансирование заграждения между Польшей и Россией (Калининградом) и других подобных сооружений на внешних границах ЕС.

«Каким образом Еврокомиссия намерена сотрудничать с третьими странами в целях пресечения незаконного трафика мигрантов?» — поинтересовалась евродепутат.

Летом 2022 года польский европарламентарий Косма Злотовский выразил мнение, что Россия якобы способна использовать миграцию в качестве оружия против Европейского союза.

Напомним, весной 2021 года на границе Белоруссии и Польши начал развиваться миграционный кризис, он обострился осенью того же года. Тогда власти Польши и стран Прибалтики обвиняли Минск в якобы провоцировании кризиса. Также европейские политики пытались возложить вину за происходящее на Москву.

В России и Белоруссии неоднократно подчёркивали, что причиной миграционного кризиса была политика стран Запада.