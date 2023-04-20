TAC: конфликт на Украине вызвал продовольственный кризис, но не тот, которого ждали

Украинский конфликт действительно вызвал продовольственный кризис, но не тот, которого ждали.

Как пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин, отмена Евросоюзом пошлин на ввоз украинского зерна в начале конфликта на фоне опасений из-за нехватки продовольствия привела к неожиданным последствиям.

По его словам, прогнозы о мировом продовольственном кризисе не сбылись, однако заполонившее Восточную Европу зерно с Украины вызвало недовольство местных фермеров и даже повлекло за собой отставки в польском правительстве.

«Фактически некоторые исследования показали, что влияние военных действий на мировые поставки продовольствия было преувеличено», — подчёркивает Делвин.

Тем временем то, что казалось разумным на ранних стадиях конфликта на Украине — до окончания морской блокады, до того, как другие страны увеличили производство сельскохозяйственной продукции в условиях потенциального дефицита, до того, как стало известно, что запасы зерновых в безопасности — начинает выглядеть всё более несостоятельным, учитывая последствия для восточных членов Европейского союза.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее сообщалось, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.

Отмечается, что расширить перечень хотят не только польские власти, но и Болгария и Венгрия.