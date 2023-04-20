TAC: конфликт на Украине вызвал продовольственный кризис, но не тот, которого ждали

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Украинский конфликт действительно вызвал продовольственный кризис, но не тот, которого ждали.
TAC: конфликт на Украине вызвал продовольственный кризис, но не тот, которого ждали
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Как пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин, отмена Евросоюзом пошлин на ввоз украинского зерна в начале конфликта на фоне опасений из-за нехватки продовольствия привела к неожиданным последствиям.

По его словам, прогнозы о мировом продовольственном кризисе не сбылись, однако заполонившее Восточную Европу зерно с Украины вызвало недовольство местных фермеров и даже повлекло за собой отставки в польском правительстве.

«Фактически некоторые исследования показали, что влияние военных действий на мировые поставки продовольствия было преувеличено»— подчёркивает Делвин.

Тем временем то, что казалось разумным на ранних стадиях конфликта на Украине — до окончания морской блокады, до того, как другие страны увеличили производство сельскохозяйственной продукции в условиях потенциального дефицита, до того, как стало известно, что запасы зерновых в безопасности — начинает выглядеть всё более несостоятельным, учитывая последствия для восточных членов Европейского союза.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее сообщалось, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.

Отмечается, что расширить перечень хотят не только польские власти, но и Болгария и Венгрия.

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