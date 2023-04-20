Bloomberg: ряд стран Запада раскритиковали план Макрона по Украине

Ряд стран Запада с критикой отнеслись к стремлению президента Франции Эммануэля Макрона выработать план по переговорам между Россией и Украиной.

Как пишет Bloomberg, по мнению критиков инициативы Макрона, данные усилия французского лидера являются преждевременными и могут подорвать единство в Европе.

Один из европейских дипломатов в Пекине заявил агентству, что французской стороне, возможно, получится усадить стороны за стол переговоров, но, по его словам, тогда они могут не знать, что делать, когда они там окажутся.

Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.