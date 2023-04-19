Белый дом не получал от Парижа данных о мирных инициативах Макрона по Украине

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Белый дом не получал от Парижа данных о мирных инициативах президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.
Белый дом не получал от Парижа данных о мирных инициативах Макрона по Украине
  • AP

Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не получали никакой информации об этом от французской стороны», — сказала она.

По её словам, Вашингтону нужно связаться с французскими властями и получить от них больше информации по этому вопросу. 

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что власти Китая поддерживают стремление стран Евросоюза возобновить переговоры между Россией и Украиной.

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