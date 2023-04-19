В Китае поддержали стремление стран ЕС к возобновлению переговоров России и Украины

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Власти Китая поддерживают стремление стран Евросоюза возобновить переговоры между Россией и Украиной, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В Китае поддержали стремление стран ЕС к возобновлению переговоров России и Украины
  • РИА Новости

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, (стремится. — RT) в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры», — цитирует его ТАСС.

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.

До этого министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров. 

По словам главы китайского МИД, «чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует».

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