Суд отменил заседание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона Тейшейры

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Судья Дэвид Хэннэси отменил назначенное на среду, 19 апреля, слушание по мере пресечения 21-летнему сотруднику разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джеку Тейшейре, обвиняемого в утечке документов Пентагона.
Суд отменил заседание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона Тейшейры
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

«Отменить слушание по вопросу меры пресечения, назначенное на 19 апреля 2023 года», — говорится в заявлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.

Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое должно было состояться 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.

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