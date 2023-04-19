Суд отменил заседание по делу обвиняемого в утечке документов Пентагона Тейшейры
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.
«Отменить слушание по вопросу меры пресечения, назначенное на 19 апреля 2023 года», — говорится в заявлении.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.
Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое должно было состояться 19 апреля.
Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.