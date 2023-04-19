FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет
- AP
«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет на встрече с западными союзниками на этой неделе», — говорится в заявлении.
Киев опасается, что нехватка таких боеприпасов позволит России «начать массированные бомбардировки».
Британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил в своей статье для Express, что запасы ракет противовоздушной обороны у украинской армии практически иссякли, из-за чего военные могут стать лёгкой добычей для Вооружённых сил России.