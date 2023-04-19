FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

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Украинские власти на предстоящей встрече на базе «Рамштайн» в Германии запросят у западных стран срочные поставки зенитных ракет. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомлённых чиновников.
FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет
  • AP

«Украина будет просить срочной передачи зенитных ракет на встрече с западными союзниками на этой неделе», — говорится в заявлении.

Киев опасается, что нехватка таких боеприпасов позволит России «начать массированные бомбардировки».

Британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил в своей статье для Express, что запасы ракет противовоздушной обороны у украинской армии практически иссякли, из-за чего военные могут стать лёгкой добычей для Вооружённых сил России.

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