Британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил в своей статье для Express, что запасы ракет противовоздушной обороны у украинской армии практически иссякли, из-за чего они станут лёгкой добычей для Вооружённых сил России.

«Ракеты у Украины почти закончились — они станут лёгкой добычей, если Запад не проявит мужества», — говорится в заголовке статьи Кроуфорда.

Он обратил внимание на то, что система ПВО Украины почти выведена из строя «без надежды на восстановление». Британский военный считает, что Западу необходимо действовать быстро, чтобы «не столкнуться с последствиями».

Также Кроуфорд назвал очередным конфузом Запада недавнюю утечку документов Пентагона и американской разведки, достоверность которых не подтверждена. В этих материалах говорится, что ракеты для систем С-300 у ВСУ могут закончиться уже 2 мая.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в «слитых» в сеть документах Пентагона есть неверные данные.