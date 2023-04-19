BI: Путин показал США средний палец, когда провёл встречу с главой Минобороны Китая Шанфу

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Приняв в Москве главу Минобороны Китая Ли Шанфу, президент России Владимир Путин показал США средний палец, заявил автор материала для Business Insider.
BI: Путин показал США средний палец, когда провёл встречу с главой Минобороны Китая Шанфу
  • AP

«Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые ещё в 2018 году наложили санкции на китайского чиновника», — говорится в статье.

В издании отметили, что эта встреча стала вызовом для Вашингтона.

Ранее глава Минобороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нынешние отношения России и Китая крепкие и превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Также китайский министр заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Россия и Китай намерены укрепить координацию своих вооружённых сил.

Вместе с этим он уточнил, что Пекин никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине.

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