BI: Путин показал США средний палец, когда провёл встречу с главой Минобороны Китая Шанфу

Приняв в Москве главу Минобороны Китая Ли Шанфу, президент России Владимир Путин показал США средний палец, заявил автор материала для Business Insider.

«Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые ещё в 2018 году наложили санкции на китайского чиновника», — говорится в статье.

В издании отметили, что эта встреча стала вызовом для Вашингтона.

Ранее глава Минобороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нынешние отношения России и Китая крепкие и превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Также китайский министр заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Россия и Китай намерены укрепить координацию своих вооружённых сил.

Вместе с этим он уточнил, что Пекин никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине.