BI: Путин показал США средний палец, когда провёл встречу с главой Минобороны Китая Шанфу
- AP
«Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые ещё в 2018 году наложили санкции на китайского чиновника», — говорится в статье.
В издании отметили, что эта встреча стала вызовом для Вашингтона.
Ранее глава Минобороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нынешние отношения России и Китая крепкие и превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.
Также китайский министр заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.
Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Россия и Китай намерены укрепить координацию своих вооружённых сил.
Вместе с этим он уточнил, что Пекин никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине.