Спецпредставитель КНР: армии России и Китая укрепят координацию

Россия и Китай намерены укрепить координацию своих вооружённых сил, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

«Генерал Ли Шанфу находится с визитом в Москве именно для того, чтобы укреплять взаимосвязи между вооружёнными силами наших стран», — цитирует ТАСС Сяомина.

По его словам, взаимоотношения вооружённых сил являются важной частью отношений России и Китая.

Он отметил, что целью визита является укрепление координации армий двух стран.

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.

Шойгу отметил, что координация усилий Москвы и Пекина оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.