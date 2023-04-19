Спецпредставитель КНР: армии России и Китая укрепят координацию
«Генерал Ли Шанфу находится с визитом в Москве именно для того, чтобы укреплять взаимосвязи между вооружёнными силами наших стран», — цитирует ТАСС Сяомина.
По его словам, взаимоотношения вооружённых сил являются важной частью отношений России и Китая.
Он отметил, что целью визита является укрепление координации армий двух стран.
Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.
Шойгу отметил, что координация усилий Москвы и Пекина оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.