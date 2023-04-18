Глава Минобороны КНР заявил о планах углубить военное сотрудничество с Россией
- РИА Новости
«Вооружённые силы России и Китая обязательно будут внимательно реализовывать договорённости, достигнутые главами государств, и продвигать военное и военно-техническое сотрудничество, и военную торговлю между Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.
По словам главы китайского военного ведомства, планируется вывести межгосударственное военное сотрудничество в упомянутых аспектах на новый уровень.
Ранее Ли Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.
Шойгу отметил, что координация усилий Москвы и Пекина оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.