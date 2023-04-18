Глава Минобороны КНР заявил о планах углубить военное сотрудничество с Россией

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Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество и военную торговлю, заявил глава Минобороны КНР полковник Ли Шанфу на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Глава Минобороны КНР заявил о планах углубить военное сотрудничество с Россией
  • РИА Новости

«Вооружённые силы России и Китая обязательно будут внимательно реализовывать договорённости, достигнутые главами государств, и продвигать военное и военно-техническое сотрудничество, и военную торговлю между Россией и Китаем», — цитирует его ТАСС.

По словам главы китайского военного ведомства, планируется вывести межгосударственное военное сотрудничество в упомянутых аспектах на новый уровень.

Ранее Ли Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.

Шойгу отметил, что координация усилий Москвы и Пекина оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.

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