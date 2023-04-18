Шойгу проводит переговоры с главой Минобороны Китая

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проводит встречу с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве.

«Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.

Ранее Ли Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.

Ли Шанфу будет в России с официальным визитом с 16 по 19 апреля.