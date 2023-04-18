Шойгу проводит переговоры с главой Минобороны Китая
«Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
Он отметил, что страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.
Ранее Ли Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.
Ли Шанфу будет в России с официальным визитом с 16 по 19 апреля.