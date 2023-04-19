Daily Mail: в Британии пожаловались на уводящих супругов украинских беженок

Жительницы Великобритании пожаловались на украинских беженок, которые уводят у них супругов и партнёров, сообщает The Daily Mail.

Эмма Нисигаки рассказала изданию, что её известно о более чем десяти случаях, когда мужья начинали романы с украинками, которым предоставляли кров.

«Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены», — сказала Нисигаки.

Жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законы о поддержке переселенцев.

До этого сообщалось, что в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».

Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.