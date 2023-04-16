Daily Mail: жители Британии пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества

Жители Великобритании потребовали ужесточения проверки беженцев с Украины после случаев мошенничества и воровства, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что многие беженцы злоупотребляют своими социальными льготами, такими как бесплатное проживание в домах.

Принимавшие беженцев британцы заявили, что им приходится оплачивать их проживание, так как приехавшие тратят выделенные государством деньги на личные нужды.

Издание пишет, что проблему можно решить за счёт ужесточения проверки беженцев.

Жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законы о поддержке переселенцев.

До этого сообщалось, что в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».

Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.