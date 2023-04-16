Украинские беженцы устроили акцию протеста в Нидерландах из-за плохих условий проживания

Беженцы из Украины устроили акцию протеста в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов из-за ненадлежащих условий проживания на армейской базе.

«Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приёма украинских беженцев в Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста», — сообщает портал GLD.nl.

Десятки украинцев выступили с требованиями улучшить условия проживания. Одна из участниц акции протеста пожаловалась на плохую еду, медобслуживание и уровень образования.

«Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень сложно», — сказала она.

По словам представителя муниципалитета, в лагере на данный момент проживает около 330 человек.

Жители Румынии ранее начали требовать от украинских беженцев съехать из-за анонсированных изменений в законы о поддержке переселенцев.

До этого в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».

Также беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.