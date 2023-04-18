Германия призвала Польшу отказаться от национальных интересов ради киевского режима

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Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир в беседе с агентством DPA, комментируя запрет Польши на ввоз в страну зерна с Украины, призвал Варшаву отказаться от своих национальных интересов ради киевского режима.
Германия призвала Польшу отказаться от национальных интересов ради киевского режима
  • Legion-Media

«Европейская солидарность не должна приноситься в жертву сиюминутным национальным интересам одной страны», — цитирует его РИА Новости.

Он назвал действия польской стороны прискорбными с учётом того, что страна до этого показывала себя «сильным партнёром» киевского режима.

По мнению министра, Варшаве надо отказаться от своих национальных интересов, так как «солидарность с Украиной остаётся главным приоритетом».

Ранее в ЕС сочли незаконными решения стран Европы запретить импорт украинской сельхозпродукции.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

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