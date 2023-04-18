DM назвала полёт Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями предупреждением Западу от Путина

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Британская газета Daily Mail (DM) назвала полёт двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями предупреждением Западу от президента России Владимира Путина.
DM назвала полёт Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями предупреждением Западу от Путина
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В статье говорится, что Путин отправил Ту-95МС к Берингову и Охотскому морям, «чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу».

Также автор пишет, что «внезапные учения» в России проходят на фоне напряжённости в отношениях между Москвой и странами Запада в связи с конфликтом на Украине.

Ранее два российских Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Охотского морей в рамках проверки боеготовности Тихоокеанского флота.

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. К ней привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.

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