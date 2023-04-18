Крупнейшая в ЕП фракция призвала Польшу, Венгрию и Словакию не ослаблять Украину
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Партия распространила соответствующее заявление, пишет РИА Новости.
«Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки», — заявили в политсиле.
Также ЕНП призвала правительства Польши, Венгрии и Словакии не предпринимать действий, которые «нарушают законодательство ЕС». В политической организации утверждают, что любые односторонние действия станут «шагом в пользу России».
17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.