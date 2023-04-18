Крупнейшая в ЕП фракция призвала Польшу, Венгрию и Словакию не ослаблять Украину

Фракция Европейской народной партии, которая является крупнейшей в Европарламенте, выступила с заявлением, что Польша, Венгрия и Словакия, запрещая ввоз украинского зерна, помогают России и ослабляют Украину.

Партия распространила соответствующее заявление, пишет РИА Новости.

«Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки», — заявили в политсиле.

Также ЕНП призвала правительства Польши, Венгрии и Словакии не предпринимать действий, которые «нарушают законодательство ЕС». В политической организации утверждают, что любые односторонние действия станут «шагом в пользу России».

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.