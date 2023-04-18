В представительстве ЕС заявили, что непродление зерновой сделки будет катастрофичным

В представительстве ЕС в России заявили, что в Брюсселе будут сожалеть, если не удастся добиться продления зерновой сделки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

«Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе», — сказали РБК в представительстве.

Там отметили, что «Россия выдвигает новые и сложные условия для продления зерновой сделки, часто не связанные с целями соглашения».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется». Он подчеркнул, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужные.

Официальный представитель Генсекретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки.